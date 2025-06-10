Спрос на бутилированную воду в Подмосковье вырос почти на 20%

Газированная и без газов, со вкусом лимона, вишни, персика и другие виды питьевой минеральной воды представлены на прилавках подмосковных магазинов в широком ассортименте. Минеральная вода включает в себя макро- и микроэлементы, такие как кальций, магний, натрий и калий. Ее регулярное употребление способствует нормализации работы желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы. В прошлом месяце жители региона купили свыше 5,7 млн бутылок объемом в 5 литров ­– спрос повысился на 18,4%, он является сезонным из-за потепления. Всего с начала года было продано свыше 22,2 млн бутылок воды данного объема. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

Региональные производители также изготавливают данный вид продукции. Ведущими предприятиями в отрасли являются ООО «ПК «АКВАЛАЙФ» с напитками под брендом «Черноголовка», ООО «Фонте Аква ПК» с торговой маркой «Калинов родник», ООО «ФКПЧФ БОБИМЭКС тм», выпускающие бутилированную воду «Сенежская», ООО «Мегапак» и завод «ИДС Боржоми Россия», изготавливающий воду «Святой источник».

Бутилированная вода входит в перечень продукции, подлежащей маркировке «Честный знак». Узнать подробнее можно на официальном сайте национальной системы цифровой маркировки товаров.

Впереди целое лето и жара, в которую особенно важно соблюдать питьевой режим. Как отмечают специалисты Роспотребнадзора, ухудшение самочувствия в жаркий летний зной происходит из-за обезвоживания.

Важно пить больше жидкости — минеральной воды, морса, кисломолочных напитков, зеленого чая, отваров из сухофруктов, а также избегать употребление сладких газированных напитков, энергетиков и алкоголя. Лучшим средством утоления жажды является чистая вода или несладкий зеленый чай.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что торговля является двигателем экономики региона, поэтому на ее развитие надо обращать особое внимание. В том числе важен вопрос привлечения мигрантов в торговлю.

«Четверть валового регионального продукта нашего региона — это торговля всегда была. Это движок. К этому движку надо относиться серьезно. Развиваются и торговые сети, и Ozon с Wildberries <…>. И (надо учитывать — ред.) насколько их экспансия здесь просчитана, чтобы не было каких-либо у нас, так скажем, последствий», — сказал Воробьев.