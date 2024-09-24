Спортплощадки устанавливают на территориях индустриальных парков Подмосковья

Индустриальные парки, логистические центры и промышленные коворкинги стали чаще инвестировать в установку оборудования для занятий спортом на своей территории. С начала года компанией «КЕНГУРУ.ПРО» было реализовано вдвое больше запросов на установку спортивных площадок от индустриально-складских объектов, чем за весь прошлый год, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Если раньше это были разовые инициативы в сегменте коммерческой недвижимости, то в этом году данная тенденция набрала обороты и стала заметной. Владельцы и управляющие компании индустриальной и складской недвижимости открывают спортивные площадки как для своих сотрудников, чтобы они могли размяться в перерыве, так и для жителей городских округов. В любом случае мы наблюдаем тенденцию к тому, что теперь наряду с озелененными зонами отдыха и кафе возможность разминки на свежем воздухе становится частью культуры комплексного обустройства промышленных территорий. Несомненно, она будет активно развиваться, создавая новый фактор привлекательности», — отметила директор по развитию «КЕНГУРУ.ПРО» Ксения Попова.

Учитывая, что средняя заполненность индустриальных парков в Подмосковье составляет более 87%, специалисты компании считают, что количество запросов на спортивное оборудование в промышленных объектах будет расти и вскоре это станет общепринятым явлением. Так, например, только в III квартале этого года крупнейший подмосковный застройщик коммерческой недвижимости, компания ХСА (холдинг «Строительный альянс») установила спортивные площадки на территории индустриального парка «Есипово», цифрового промышленного коворкинга «Коледино» и на территории «Лайт индастриал» в индустриальном парке «Сынково» в Подольске.

Подмосковная компания «КЕНГУРУ.ПРО» более 10 лет производит спортивное оборудование для городской и загородной среды. В портфель компании входит широкая линейка снарядов для занятий спортом на свежем воздухе и в помещении: оборудование для баскетбола, бокса, волейбола, настольного тенниса и воркаута.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.