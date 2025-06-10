Специалистов Подмосковья обучают работе с семьей в случае отказа от ребенка. Обучающие мероприятия по данному направлению для специалистов семейных центров проводятся на базе Подмосковного Центра инноваций социальной сферы, сообщаtn пресс-служба Минсоцразвития Московской области.

В Центре инноваций социальной сферы завершился первый поток курса «Специфика профессиональной работы специалиста, направленная на повышение рождаемости». Более 20 психологов из семейных центров Подмосковья смогли повысить свои профессиональные компетенции по данному направлению. Всего в этом году планируется обучить около 50 специалистов.

Заместитель директора Центра инноваций социальной сферы и руководитель службы «Дети в семье» Анна Тихонова объяснила, что программа направлена на сохранение детей в семьях, сокращение отказов от новорожденных, а также предотвращение повторного сиротства. Курс предназначен для психологов и социальных работников, работающих с женщинами, выразившими намерение отказаться от ребенка на разных этапах: во время беременности, после рождения ребенка либо в более позднем возрасте.

По ее словам, тренинг рассматривает особенности работы с разными категориями семей, например, с ментальными нарушениями, потерявшими имущественный статус или находящимися в социально опасном положении. Каждая категория требует индивидуального подхода. Специалист должен глубоко понимать специфику работы с каждой из них, обладать умением эффективно взаимодействовать с их проблемами и преодолевать стоящие перед ними вызовы.

Курс состоит из 6 семинаров и 10 супервизий. Программа разработана с учетом современных методов работы с кризисными семьями и уделяет особое внимание психологической травме.

Ведущая тренинга, психолог-супервизор Елена Макушина, подчеркнула, что многие проблемы невозможно решить без понимания сути психологической травмы и ее последствий.

«Например, случаи отказа от новорожденных часто связаны с травматическим опытом. Если не понимать работу системы травматических защит, сложно наладить контакт с матерью, оказать ей помощь и оценить риски. При этом, важно, чтобы сам специалист мог сохранять спокойствие, контролировать эмоции и передавать этот опыт клиенту. Это ключевой навык, который мы развиваем на наших тренингах», — сказала Макушина.

Обучение проходило в очном формате с групповыми занятиями и работой в парах. Специалисты обменялись опытом, получили новые знания и навыки, отработали их на практике под руководством тренера. Супервизорскую поддержку по самым сложным случаям специалисты будут получать в течение всего года, пояснили в ЦИСС.

Тренинг — часть комплексного плана службы «Дети в семье» по подготовке команды региона. Служба, основанная в сентябре 2024 года в рамках пилотного проекта «Профилактика социального сиротства среди детей до четырех лет», оказывает консультативную и методическую помощь организациям, воспитывающим детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Обучающие мероприятия, индивидуальные и групповые супервизии для специалистов семейных центров региона проводятся на базе Подмосковного центра инноваций социальной сферы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.