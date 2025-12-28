Специалист назвал алкоголь ядом и дал рекомендации на Новый год

В преддверии новогодних праздников врач-психиатр, нарколог Александр Утробин предостерег россиян от превращения выходных в длительный «алкогольный марафон», сообщает «КоммерсантЪ» .

Он напомнил, что этанол — мощный нейро- и гепатотоксин, который организм воспринимает как яд, а Всемирная организация здравоохранения относит алкоголь к канцерогенам первой группы. По его словам, после череды праздников к врачам массово обращаются пациенты с отравлениями, обострениями хронических болезней и первыми признаками формирующейся зависимости.

Специалист подчеркнул, что безопасной дозы не существует, но если избежать употребления невозможно, следует соблюдать правила: закусывать жирной и белковой пищей, пить много воды, не превышать дозу в 14 граммов чистого алкоголя в час и избегать сладких газированных напитков.

«Здоровому человеку бокал шампанского под бой курантов не нанесет значительного вреда», — отметил Утробин, добавив, что смешивать игристое вино с крепкими напитками нельзя.

Он также развеял миф о существовании эффективных средств от похмелья и призвал в случае плохого самочувствия немедленно обращаться за медицинской помощью, а не пытаться «опохмелиться».

В заключение врач пожелал встретить Новый год осознанно и бережно, напомнив, что настоящее счастье — в моменте с близкими, а не в алкогольных «катализаторах».

