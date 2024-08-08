В четверг отмечается Всемирный день кошек. Этот праздник был учрежден по инициативе Международного фонда по защите животных Animal Welfare.

«Кошки — отличные воспитатели и учителя. Для детей она также станет надежным другом, заботу о котором могут разделять вместе со взрослыми, приучая ребенка к определенному распорядку дня. Кошки, как и дети, любят играть и бегать. Эти качества питомца простимулируют ребят к физической активности и способны подарить детям много беззаботного веселья и нежных чувств каждый день», — сказала Глумова.

Она добавила, что, кроме того, кошка, как никто другой, помогает крохе осознать смысл понятия «личные границы». Пушистая питомица — не игрушка, у нее есть собственные предпочтения, и с ее настроением тоже необходимо считаться.

«Атмосфера в семье отчасти зависит от братьев наших меньших. Заботясь о животных, дети учатся эмпатии, сотрудничеству, ответственности, дисциплине и милосердию. Чтобы общение ребенка с кошкой было эффективным, нужно строить его по определенным правилам. Важно учитывать особенности характера и поведения животного, создавать для него комфортную обстановку, регулярно уделять ему внимание», — отметила специалист.

Глумова уточнила, что тогда кошка станет настоящим членом семьи, который поможет сохранить здоровье и улучшить психологический климат в доме.