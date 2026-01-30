Спасатели Мособлпожспаса помогли двум жительницам Подмосковья выбраться из дома

Две пожилые жительницы Одинцовского и Егорьевского округов оказались заблокированы в своих домах из-за сильного снегопада 29 января. Спасатели Мособлпожспаса освободили женщин и оказали дополнительную помощь, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

В Одинцовском и Егорьевском округах Подмосковья спасатели Мособлпожспаса 29 января помогли двум пожилым женщинам, которые не смогли самостоятельно выйти из своих домов из-за последствий сильного снегопада.

В первом случае, в Егорьевском округе, 60-летняя хозяйка частного дома обратилась за помощью через службу «Система-112». Входная дверь ее дома оказалась полностью заблокирована снежными заносами. Спасатели расчистили путь к дому, освободили дверь и помогли женщине выйти. Она поблагодарила сотрудников и рассказала, что занимается передержкой служебных собак участников специальной военной операции. По ее просьбе спасатели также донесли корм для животных до вольеров.

Во втором случае, в Одинцовском округе, женщина не могла покинуть дом из-за обрушения навеса над входной дверью под тяжестью снега. Спасатели совместно с волонтерами «Молодой Гвардии» расчистили завалы, убрали обломки и разобрали оставшуюся часть крыши, чтобы предотвратить повторное обрушение. Проход к дому был освобожден, медицинская помощь женщине не потребовалась. Операция заняла около полутора часов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.