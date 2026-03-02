Спасатели и медики провели учения по ликвидации аварии в Серпухове

В Серпухове 27 февраля прошли совместные учения МЧС, ГИБДД и скорой помощи по отработке действий при дорожно-транспортном происшествии, сообщает пресс-служба рузской скорой медицинской помощи.

В ходе учений специалисты отработали сценарий аварии с участием пассажирского автобуса и грузовика, в результате которой произошло возгорание и разлив топлива. На место происшествия прибыли пожарные, спасатели службы «Юпитер», экипаж ГАИ и 10 бригад скорой помощи из разных городов 10-го региона Московской области, включая Каширу, Серпухов и Ступино.

Заведующий подстанцией рузской скорой медицинской помощи Ян Алиев отметил, что подобные мероприятия способствуют повышению профессионального уровня всех служб, участвующих в оказании помощи пострадавшим. Особое внимание уделялось взаимодействию между подразделениями при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

В качестве статистов выступили студенты Серпуховского филиала Московского областного медицинского колледжа. Молодых людей загримировали под пострадавших для создания максимально реалистичной обстановки. После окончания учебы эти студенты планируют работать на станции скорой помощи, и участие в учениях помогает им освоить будущую профессию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тема работы скорой помощи всегда имеет принципиально важное значение, особенно в чувствительные и напряженные периоды. Воробьев подчеркнул, что скорая медицинская помощь — это всегда передовая линия.

«Это, конечно, касается и Covid, который мы вместе с вами, уважаемые коллеги, прошли. Вы помните, какое количество вызовов тогда поступало, какая была нагрузка, какие риски», — сказал губернатор.