Создатель «Белочка-Парка» Бокренев в Балашихе спас новорожденных бельчат

В подмосковной Балашихе белка бросила гнездо с новорожденными бельчатами после того, как коммунальные службы напугали ее звуками работы инструментов при спиле аварийного дерева в городском парке. Новоиспеченная мать не вернулась в гнездо, поэтому спасти бельчат вызвался создатель проекта «Белочка-Парк» Виктор Бокренев.

«Ранее мы уже оказывали помощь бельчатам, у нас есть специальное молоко и опыт. Но с такими малышами мы столкнулись впервые», — рассказал Виктор Бокренев.

Спасенные бельчата первоначально находились в критическом состоянии. Их масса тела составляла всего около 20-21 грамма, а через двое суток еще уменьшилась — до 16-17 граммов. Бокнерев рассказал, что новорожденные белки плохо ели, вероятно, при падении аварийного дерева, в котором было гнездо, они травмировались. Но позднее они начали набирать массу и обрастать шерстью. Так стало понятно, что они выживут, однако вернуть их в естественную среду обитания не получится. Без привитых матерью навыков они не смогут добывать себе пищу. В итоге Бокренев решил взять опеку над бельчатами на себя.

В настоящее время в Балашихе действуют пять высокотехнологичных кормушек, созданных проектом «Белочка-Парка». Четыре из них предназначены для белок, а одна для птиц. Бокренев лично разработал всю техническую сторону проекта — от программного обеспечения до механических элементов. Каждая кормушка оборудована современными системами: камерами наблюдения и механизмами, позволяющими подавать корм дистанционно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.