Советник директора из Сергиева Посада принимает участие в патриотическом форуме

Участники принимают участие в насыщенной деловой и экскурсионной программах, которые позволяют обмениваться лучшими практиками и приобретать новые знания. Также организованы лекции, дискуссии, телемосты и мастер-классы с ведущими экспертами, военными, государственными деятелями и Героями России.

Форум собрал более 4 000 участников, среди которых молодые специалисты в сфере молодежной политики, руководители студенческих патриотических центров, представители региональных центров патриотического воспитания и органов исполнительной власти, а также активисты военно-патриотических клубов и поисковых движений. Кроме того, на мероприятии присутствуют гости из иностранных государств.

Центральным событием форума станет торжественная церемония вручения шестой Национальной премии «Патриот» 9 декабря, в День Героев Отечества. Награда призвана отметить и поддержать лучшие практики, а также отметить заслуги тех, кто внес значительный вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения.

