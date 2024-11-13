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Школьник за рулем автомобиля пытался скрыться от Росгвардии в Подмосковье

В поселке Дрожжино сотрудники Ленинского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области остановили автомобиль, которым управлял подросток, сообщили в пресс-службе ведомства.

Экипаж вневедомственной охраны, патрулирующий улицы городского округа, обратил внимание на каршеринговую машину, за рулем которой находился несовершеннолетний. На законные требования прекратить движение водитель не реагировал, превышал разрешенную во дворах скорость и пытался уйти от преследования. Росгвардейцы немедленно предприняли необходимые меры к безопасному блокированию автомобиля. В салоне находились трое подростков.

Водителем оказался 14-летний школьник. Правонарушитель был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. По данному факту проводится проверка.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.