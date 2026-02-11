Сотрудники МЧС провели занятие по пожарной безопасности для спортсменов Балашихи

Сотрудники МЧС организовали обучающее мероприятие по пожарной безопасности для воспитанников школы олимпийского резерва имени Ю.Е. Ляпкина в Балашихе 11 февраля, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В школе олимпийского резерва имени Ю.Е. Ляпкина в Балашихе 11 февраля прошло профилактическое мероприятие по пожарной безопасности. Его провели сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Балашиха управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Московской области.

Воспитанники спортивной школы приняли участие в обучающих занятиях и практических тренировках. Им рассказали о действиях при чрезвычайных ситуациях, правилах эвакуации и мерах предотвращения пожаров. Особое внимание уделили отработке алгоритма поведения в экстренной ситуации и личной ответственности за безопасность.

Сотрудники МЧС также познакомили детей с элементами профессионального оснащения и ответили на их вопросы. Благодаря живому диалогу участники мероприятия получили новые знания и лучше поняли значимость профессии спасателя.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — заявил Воробьев.