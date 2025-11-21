Сотрудники аппарата омбудсмена Подмосковья проконсультировали заключенных по ВКС

В пятницу сотрудники аппарата подмосковного омбудсмена Ирины Фаевской провели первую консультацию в Мособлсуде в режиме ВКС с лицами, содержащимися под стражей в ФКУ СИЗО-10 ГУФСИН России по Московской области. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Подмосковье.

«Благодарю председателя Московского областного суда Алексея Харламова за предоставленную возможность в проведении таких консультаций в режиме ВКС с лицами, содержащимися под стражей. Такой формат работы позволяет оперативно решать вопросы и оказывать помощь нашим заявителям», — отметила Ирина Фаевская.

Вопросы, обратившихся за консультацией, касались предоставления в условиях следственного изолятора медицинской помощи, обеспечения надлежащих условий содержания заключенных под стражей. По всем вопросом были даны подробные разъяснения.

Если ваши права нарушены, вы можете записаться на личный прием к Уполномоченному, направить жалобу или обращение Уполномоченному по правам человека в Московской области Ирине Фаевской через МФЦ, с использованием в формы «Обратиться к Уполномоченному» на сайте омбудсмена Подмосковья или направить письмо Почтой России по адресу: 143082, Московская область, Одинцовский г. о., д. Раздоры, Рублево-Успенское шоссе, 1-й км, д. 1, корп. А.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.