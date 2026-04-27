Сотни жителей Подольска вышли на всероссийский субботник

В Подольске 25 апреля прошел всероссийский субботник, в котором приняли участие сотни жителей округа. Главной площадкой стал лесопарк «Дубки», также работы развернулись более чем по 40 дворовым адресам, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Центральной точкой субботника стал лесопарк «Дубки», где трудились почти тысяча человек. К жителям присоединились представители региональных структур, в том числе первый заместитель генерального директора фонда капремонта Московской области Олег Алешин с коллегами. Участники убирали сухую листву, расчищали тропинки, приводили в порядок территорию. Для добровольцев организовали горячее питание — кашу и чай.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности субботников. Он подчеркнул, что главам стоит сопровождать этот процесс.

«Очевидно, что это (субботники — ред.) объединяет людей, коллективы объединяет. Это опять же добрая традиция», — сказал Воробьев.