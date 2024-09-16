Солнце в Петербурге побило 60-летний рекорд

Жители Санкт-Петербурга любят шутки о погоде, и одна из самых распространенных — о загадочном «желтом шаре в небе», напугавшем петербуржцев, — солнце. Несмотря на распространенное мнение о петербургской непогоде, в этом сентябре солнце побило своеобразный рекорд: в Северной столице оно светило 124 часа, чего не было уже 60 лет, сообщает «Царьград» .

«Первая половина сентября самая солнечная, с максимальным солнечным сиянием за последние 60 лет. Для сравнения: в 1967 году солнце в первой половине месяца светило только 118 часов, а в прошлом году всего 103 часа», — сказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

При этом звание самого сухого первого осеннего месяца остается у сентября 1999 года, когда было так же тепло и «выпало» 0,0 миллиметра осадков.

Ранее сообщалось, что первый снежный покров в Москве может появиться уже в октябре. Снег выпадет и сразу растает, а основательно ляжет только к концу ноября.