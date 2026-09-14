Солнечногорск отметил 88-летие округа на минувших выходных

Жители и гости Солнечногорска 12 и 13 сентября отметили 88-летие городского округа в центральном парке и на набережной озера Сенеж. Для них подготовили концерты, выставки, спортивные активности и мастер-классы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Праздничные мероприятия к 88-летию Солнечногорска прошли 12 и 13 сентября в центральном парке и на набережной озера Сенеж. В программу вошли концерты, выставки, гастрономические площадки, мастер-классы, спортивные занятия и игры.

Глава городского округа Константин Михальков поздравил жителей с праздником.

«Мы вновь почувствовали, как много нас объединяет: любовь к родному округу, уважение к его истории, гордость за достижения земляков и желание вместе делать Солнечногорск еще лучше. Мне особенно приятно, что в этом году мы сделали большой акцент на наших детях и молодежи. Все, что мы сегодня строим, меняем и развиваем, — в первую очередь для них», — сказал Константин Михальков.

Для гостей выступили заслуженная артистка России Марина Девятова, певица TAISH, солисты и творческие коллективы округа, духовой оркестр «Геликон» Солнечногорской детской школы искусств и школа музыки «Гитарус». На стенде «Солнечногорск. 100 причин моей любви к тебе» жители оставили признания городу и пожелания в альбоме.

На площадках представили картины о Солнечногорске с дополненной реальностью, музей ретроавтомобилей Бориса Ванина, работы членов Союза художников Подмосковья, репродукции полотен академика Российской академии художеств Алексея Буртасенкова, а также экспозиции «Гаджеты прошлого века» и «Русская старина». Гостей угощали ухой из четырех видов рыб, улитками, домашним сыром и мороженым местных производителей.

В спортивной программе состоялись детский забег и забег «5 верст», зарядка и тренировка с трехкратным чемпионом России по боксу Садамом Магомедовым. Участники мастер-классов занимались карвингом, декоративно-прикладным творчеством, создавали маяки и обереги для бойцов на фронте. Завершило программу флайборд-шоу с синхронными трюками над водой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что партнерство между культурой, спортом и малым бизнесом приносит другое качество в дома культуры и места детского отдыха и образования.

«Для нас очень важно партнерство между культурой, спортом, малым бизнесом, всем тем, что приносит другое качество в парки, детские школы искусств, ДК. Хочется, чтобы в каждом городе нашего Подмосковья были люди, которые отдают свою душу, силу, стремление сделать местом притяжения тот или иной кружок или творческое занятие. Я хочу, чтобы такие встречи и такой обмен мнениями позволял каждому из нас расти. Учиться—всегда важно, всегда полезно», — заявил Воробьев.