Союз гжельских мастеров Раменского принимает участие в XXXIX выставке-ярмарке народных промыслов России

Союз гжельских мастеров Раменского муниципального округа принимает участие в XXXIX выставке-ярмарке народных промыслов России «Ладья. Весенняя фантазия 2026». До 8 марта Гостиный двор в Москве станет центром притяжения для всех ценителей народного творчества, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

На стенде Подмосковья знаменитый гжельский фарфор представлен рядом с другими легендарными брендами региона: жостовскими подносами, павловопосадскими платками, изделиями из Дулева и Вербилок. Посетители смогут не только увидеть уникальные работы, но и поучаствовать в мастер-классах по резьбе, росписи матрешек и лепке из глины.

Это отличная возможность найти по-настоящему душевный и неповторимый подарок к Международному женскому дню.

Выставка проходит по адресу: Москва, Гостиный двор (ул. Ильинка, 4).

Режим работы:

5–7 марта — с 11:00 до 21:00;

8 марта — с 11:00 до 17:00.

Вход свободный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.