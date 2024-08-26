Собчак: Павел Дуров мог специально сдаться властям Франции

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак предположила, что основатель мессенджера Telegram Павел Дуров мог добровольно сдаться властям Франции, чтобы уйти от преследования со стороны Соединенных Штатов.

«Гораздо сильнее европейского преследования он (Дуров-ред.) опасался преследования США. Там его тоже не очень любят, там очень хотят его задержания и экстрадиции», — написала Собчак в своем Telegram-канале.

Она подчеркнула, что основатель Telegram отказался от сотрудничества с американскими спецслужбами по ключам шифрования, а Вашингтон в свою очередь вынудил Дурова закрыть блокчейн-платформу TON.

Журналистка отметила, что Дуров является гражданином Франции, а законодательство республики запрещает выдавать своих граждан. Таким образом, бизнесмена не экстрадируют в США.

Собчак добавила, что Дурова ждет небольшой тюремный срок, соглашение или же предприниматель откупится своим внушительным состоянием.

Дурова задержали в парижском аэропорту 24 августа. На Дурова был выписан ордер, который действовал на территории Франции. Миллиардер имеет в том числе французское гражданство, поэтому он не подлежит обмену или экстрадиции.

Французские власти могут предъявить предпринимателю обвинения в терроризме, отмывании денег и торговле наркотиками. Основателю Telegram грозит до 20 лет лишения свободы.