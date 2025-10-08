Собчак могут посадить за интервью с Арестовичем*, если она за него заплатила

Юрист Салкин: Собчак могут дать до 8 лет колонии за интервью с Арестовичем*

Юрист Михаил Салкин отметил, что журналистка, телеведущая и блогер Ксения Собчак может получить до восьми лет лишения свободы за интервью с бывшим советником офиса украинского президента Алексеем Арестовичем*, сообщает «Абзац» .

Салкин подчеркнул, что закон не запрещает брать интервью у лица, внесенного в список экстремистов и террористов в России. Однако юрист отметил, что в этом случае есть один немаловажный нюанс.

Если Собчак заплатила террористу и экстремисту Арестовичу за его откровения, то журналистка может попасть под уголовную ответственность. Речь идет о ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности).

«А это штраф от 300 до 700 тысяч рублей или лишение свободы от трех до восьми лет», — уточнил Салкин.

Ранее Собчак заметили на прогулке с Арестовичем* в Лондоне. В этот момент рядом с гуляющими находилась команда операторов и звуковиков. Оказалось, они записывали интервью.

Арестович* ушел с поста советника офиса Зеленского в январе 2023 года после заявления, что обрушение подъезда многоэтажки в Днепре произошло по вине украинской ПВО, а не российской стороны. На Украине против него ввели санкции.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.