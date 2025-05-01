Зеленский ввел санкции против Арестовича*

Зеленский подтвердил решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) ввести санкции в отношении Арестовича*.

В соответствии с решением в течение 10 лет активы экс-советника офиса Зеленского будут заблокированы, а доступ к страницам в социальных сетях ограничен. Кроме того, Арестовичу* запрещается распространять информацию на территории Украины.

Арестович* покинул пост советника офиса Зеленского в январе 2023 года после заявления, что обрушение подъезда многоэтажки в Днепре произошло по вине украинской ПВО, а не российской стороны. Позднее он назвал свои слова ошибкой и принес публичные извинения.

Ранее Зеленский сказал, что власти страны готовы к полному и безусловному прекращению огня на длительный период. Он подчеркнул, что это может стать первым шагом на пути к мирному разрешению конфликта.

* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.