Зеленский ввел санкции против Арестовича*
Глава киевского режима Владимир Зеленский ввел санкции против экс-советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича*, сообщается на сайте главы государства.
Зеленский подтвердил решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) ввести санкции в отношении Арестовича*.
В соответствии с решением в течение 10 лет активы экс-советника офиса Зеленского будут заблокированы, а доступ к страницам в социальных сетях ограничен. Кроме того, Арестовичу* запрещается распространять информацию на территории Украины.
Арестович* покинул пост советника офиса Зеленского в январе 2023 года после заявления, что обрушение подъезда многоэтажки в Днепре произошло по вине украинской ПВО, а не российской стороны. Позднее он назвал свои слова ошибкой и принес публичные извинения.
Ранее Зеленский сказал, что власти страны готовы к полному и безусловному прекращению огня на длительный период. Он подчеркнул, что это может стать первым шагом на пути к мирному разрешению конфликта.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.