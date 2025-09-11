Собчак заметили на прогулке с Арестовичем* в Лондоне

Прохожие запечатлели их на видео. В кадре Собчак идет по улице с Арестовичем* и о чем-то беседует с ним. На улице идет дождь, потому экс-советник главы офиса президента Украины держит зонтик.

Также в этот момент рядом с гуляющими находится команда операторов и звуковиков. Судя по всему, Собчак взяла у Арестовича* интервью.

Между тем до сих пор неизвестно, где проживает Арестович* после того, как покинул Украину.

Мужчина ушел с поста советника офиса Зеленского в январе 2023 года после заявления, что обрушение подъезда многоэтажки в Днепре произошло по вине украинской ПВО, а не российской стороны. Ранее на Украине против него ввели санкции.

* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.