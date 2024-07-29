Со стеклом и пестицидами: в Европе назвали самый подделываемый пищевой продукт

В Евросоюзе число неправильной маркировки и фактов мошенничества с оливковым маслом достигло рекордных уровней. С 2018 года цены на этот продукт питания взлетели более чем вдвое, поскольку производство пострадало из-за неблагоприятной погоды и иных факторов, сообщает MK.Ru со ссылкой на газету The Guardian.

В первом квартале 2018 года в Евросоюзе зафиксировали 15 случаев мошенничества и неправильной маркировки оливкового масла. За первые три месяца 2024 года, в свою очередь, количество таких случаев возросло до рекордных 50-ти.

Также стоит отметить, что это лишь те факты, которые члены Евросоюза выявили и впоследствии заявили о них генеральному директорату здравоохранения Европейского союза.

В соответствующих отчетах страны-члены ЕС заявляли про обнаружение оливковых масел, загрязненных запрещенными веществами — пестицидами и минеральными маслами. В одном из случаев в продукте выявили осколки стекла.