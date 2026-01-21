сегодня в 18:04

Снегоплавильный комплекс в Красногорске переработал более 18 тыс кубометров снега

Снегоплавильный комплекс в Нахабино, созданный по поручению главы Красногорска Дмитрия Волкова, с начала зимы переработал более 18 тысяч кубометров снега, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Коммунальные службы Красногорска продолжают работу по обеспечению комфортных условий для жителей в зимний период.

Станция промышленной переработки снега начала работу в декабре 2024 года в Нахабино по поручению главы городского округа Дмитрия Волкова. Комплекс предназначен для переработки снега, собранного при очистке улиц, тротуаров, дворовых территорий и кровель зданий.

Снег загружается в бункер, где смешивается с горячей водой и тает. Полученная талая вода проходит очистку и отводится в канализацию.

С начала снегопадов комплекс переработал более 900 грузовиков снега, что составляет свыше 18 тысяч кубометров.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.