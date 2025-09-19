«Сложные темы» могут убрать из школьной программы

Из школьной программы планируют исключить «сложные темы». Подобные темы раньше входили в вузовскую программу, сообщает Газета.ru .

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев выразил мнение, что школьники перегружены темами, которые им невозможно освоить, и заявил, что «это безобразие необходимо прекращать».

По его словам, в общеобразовательных учреждениях изучаются темы, которые в советское время входили в программу второго курса высших учебных заведений.

«В некоторых школах учителя просто проходят эти темы мимо, потому что они понимают, что это неподъемно и для них в том числе», — заключил Музаев.