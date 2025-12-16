Слово «лабубу» включено в официальный словарь русских неологизмов

Слово «лабубу» официально включено в словарь новых слов и теперь доступно в электронном ресурсе «Неолекс». Об этом 16 декабря сообщила заведующая кафедрой русского языка РГПУ им. А. И. Герцена Наталия Козловская в беседе с ТАСС .

«Слово „лабубу“ впервые зафиксировано в русской речи в 2024 году. Оно уже попало в словарь новых слов», — отметила лингвист. По ее словам, в настоящее время норма рода и ударения для этого неологизма еще не устоялась: в речи оно употребляется как в мужском, так и в женском роде, что свидетельствует о его гибкости и активном развитии.

Включение «лабубу» в лексикографический ресурс «Неолекс» фиксирует его переход из разряда сленга в категорию закрепившихся новых лексических единиц. Ранее, 6 декабря, пресс-служба книжной сети «Читай-город» сообщала, что по итогам народного голосования «лабубу» вошло в список слов, номинированных в категории «Гуманитарная сфера» среди главных слов 2025 года, хотя в итоговую тройку победителей (ими стали «тревожность», «искусственный интеллект» и «окак») оно не попало.

Лингвисты отмечают, что употребление слова продолжает расти, и его дальнейшая судьба в языке будет зависеть от речевой практики носителей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.