Слова Пугачевой про киевскую больницу поддержала певица, которая споет в Кремле

Певица Алена Апина оставила лайк под постом артистки Аллы Пугачевой, где последняя высказалась о происшествии в больнице Киева. Сама Апина, по ее словам, сейчас активно готовится отыграть концерт в Кремле, сообщает MK.Ru .

Исполнительница продолжает жить в России и ездить по стране с гастролями. Издание отмечает, что ранее Апина не была замечена в антироссийской риторике и высказываниях, однако поддержала Пугачеву, лайкнув ее публикацию.

После ракетного удара по Киеву украинская сторона утверждала, что из-за российской атаки оказалась повреждена городская детская больница. Минобороны России на этот счет подчеркивало, что больница в Киеве оказалась под ударом украинской ракеты ПВО, что также подтверждают фото и видео с места событий.

После ЧП в киевской больнице Алла Пугачева опубликовала фото с ранеными людьми из медучреждения, сопроводив пост фразой: «Бог терпелив, но всему есть предел». В МИД России отреагировали на пост певицы словами «Бог без советов разберется».