Минобороны объяснило реакцию Украины на ракетные удары преддверием саммита НАТО

Минобороны России заявило, что «истерика» украинских властей после ракетного обстрела связана с предстоящим саммитом НАТО. В оборонном ведомстве заявили, что острую реакцию на Банковой вызвал удар ракетами по военным объектам, сообщает «Царьград» .

В министерстве также обратили внимание, что истеричная реакция Киева преследует цель надавить на Запад, чтобы партнеры нарастили финансовую и военную помощь стране.

«Аналогичные истерики киевского режима случаются не первый год и всякий раз накануне проведения очередной сходки (саммита - ред.) своих покровителей из НАТО», — цитирует издание заявление пресс-службы МО РФ.

Минобороны также назвало ложными Украины о якобы нанесенном Россией ударе по гражданской инфраструктуре. Ведомство доложило, что российская армия наносила удары только по военной инфраструктуре, которая и была уничтожена.