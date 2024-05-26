Скончался автор музыки к фильмам Disney Ричард Шерман

На 96-м году жизни умер Ричард М. Шерман. Вместе со своим братом Робертом он создал большое число музыкальных произведений, которые стали визитной карточкой студии Disney, сообщает «Царьград».

Шерман скончался из-за возрастного заболевания. Об этом рассказало агентство Reuters.

Братья Шерманы являлись номинантами на премию «Оскар» девять раз и удостоены этой награды дважды за работу над фильмом «Мэри Поппинс». На протяжении всей карьеры в кино они трижды получали «Грэмми» и множество других наград.

В 2008 году Ричард и Роберт Шерман получили Национальную медаль искусств от правительства США за признание их вклада в культуру Америки.