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Склад маркетплейса в Электростали восстановил работу после эвакуации сотрудников

Склад маркетплейса в подмосковной Электростали восстановил работу в штатном режиме после эвакуации сотрудников, сообщает пресс-служба RWB (Wildberries & Russ).

Во вторник днем на территории логистического комплекса одного из крупных маркетплейсов в Электростали произошло задымление. Работников склада эвакуировали.

«На данный момент комплекс проверочных мероприятий на логистическом объекте завершен», — говорится в сообщении.

К настоящему моменту сотрудники вернулись к работе. Прием запланированных поставок не прекращался и осуществляется в порядке очереди для предотвращения заторов.

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