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СК выделил в отдельное производство уголовное дело в отношении Тимура Иванова

СК РФ выделил в отдельное производство уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова и его экс-подчиненного Антона Филатова по обвинению в растрате в особо крупном размере, пишет ТАСС .

По словам адвоката экс-замминистра обороны Дениса Балуева, СК отказался возвращать это дело на дополнительное расследование.

Следователь не удовлетворил ходатайство о возобновлении следственных действий и требует поскорее начать ознакомление с материалами дела.

Экс-замминистра обороны задержали в конце апреля. Его вместе с подельником обвиняют во взяточничестве в особо крупном размере. По версии следствия, речь идет о сумме около 1 млрд рублей.

Ранее защита Иванова попросила смягчить ему меру пресечения. Адвокаты попросили перевести мужчину под домашний арест.