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СК переквалифицировал дело о крушении танкера в Керченском проливе

Следователи переквалифицировали одно из уголовных дел по факту крушения танкера в акватории Черного моря в связи с гибелью члена экипажа судна «Волгонефть 212» на более тяжкий состав, сообщается в Telegram-канале ГСУ СК России по Крыму и Севастополю.

Дело переквалифицировано на ч. 2 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Президент России Владимир Путин поручил организовать рабочую группу, которая будет оказывать всяческое содействие компетентным органам в расследовании дела по факту крушения двух танкеров, перевозивших нефтепродукты. Синоптики, в свою очередь, предупредили, что непогода будет бушевать в регионе в течение ближайших 60-ти часов.

Ранее сообщалось, что в результате крушения двух кораблей погиб один моряк. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по двум статьям, расследование находится на контроле центрального аппарата Следственного комитета России.

в Сети появились записи переговоров двух танкеров с диспетчерской службы. В обоих разговорах моряки запросили помощь спасателей из-за серьезных поломок морского транспорта.

Сотрудники ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю завели два уголовных дела из-за бедствия двух танкеров в Черном море. Производство открыто из-за нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.