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СК опубликовал видео задержания нападавших на свадебный автобус в Подмосковье

Пресс-служба ГСУ СК России по Московской области опубликовала видеозапись момента задержания подозреваемых в нападении на свадебный микроавтобус в городском округе Щелково.

На кадрах видно, как сотрудники полиции и следователи ведут задержанных в отделение на допрос. При этом мужчины скрывают верхней одеждой свои лица.

Накануне на улице Центральной между водителем черного внедорожника Infiniti QX и водителем свадебного автобуса произошел дорожный конфликт. Подозреваемые остановили праздничную процессию и разбили пассажирское стекло. Ранения от осколков получили пассажиры, в том числе дети.

Правоохранительные органы задержали подозреваемых. В отношении злоумышленников завели уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Фигурантам грозит до 7 лет тюремного заключения.

По местам жительства задержанных прошли обыски. В настоящее время вопрос о предъявлении им обвинений и избрании меры пресечения.

Ранее Mash сообщал, что задержанные являются охранниками бизнесмена Евгения Храпова, который владеет крупной сетью стрип-клубов и караоке в Москве.