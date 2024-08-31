Нападавшие на свадебный автобус в Подмосковье оказались охраной бизнесмена

На опубликованных кадрах видно, как внедорожник Infiniti перекрыл дорогу микроавтобусу на светофоре. Сзади через несколько машин подъезжает Евгений Храпов на своем элитном черном Ford Mustang. Бизнесмен выходит из машины, чтобы посмотреть на действия охранников, но затем быстро садится в авто, оглядываясь по сторонам.

Водитель и пассажиры черного внедорожника обстреляли праздничную процессию из травматического пистолета, разбили стекло и скрылись. Сотрудники полиции задержали четверых нападавших в кальянной на улице Талсинской.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Фигурантам грозит лишение свободы сроком до 7 лет.

Выяснилось, что на Infiniti QX числится более 1730 штрафов на общую сумму 1 млн 746 тыс. рублей. При этом большинство из них за превышение скорости. Правоохранительные органы изъяли машину и отправили на штрафстоянку.