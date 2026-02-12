СК будет ходатайствовать об аресте подозреваемого в стрельбе в Анапе

СК будет ходатайствовать об аресте подозреваемого в стрельбе в техникуме Анапы, сообщает РИА Новости .

«Он подозревается в совершении убийства, покушении на убийство двух и более лиц и хищении оружия (пп. „б, е, и“ ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, пп. „а, б, е, и“ ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 226 УК РФ)», — сообщили в СК России.

Несовершеннолетний подросток устроил стрельбу в техникуме Анапы 11 февраля. В результате погиб один охранник, который первым среагировал на атаку и вызвал правоохранителей. Он принял на себя удар. Семье погибшего оказывается вся необходимая помощь.

После стрельбы в техникуме возбуждено уголовное дело. Устанавливаются мотивы нападавшего 17-летнего подростка.

Ранее главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян пообещала вручить премию имени Тиграна Кеосаяна семье убитого охранника.

