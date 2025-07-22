Синоптик Позднякова: в Москве за час выпало по 5 ведер осадков на «квадрат»

В летний период часто случаются непредвиденные ливни. Даже небольшое облако, всего 5-10 км в поперечнике, может вызвать сильный, но короткий дождь. 22 июля в некоторых районах Московского региона выпало около 5 ведер осадков на кв. м, сообщила в Telegram-канале главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова.

По ее словам, на количество влаги в облаке влияют разные условия. Это и температура у поверхности земли, и как она меняется с высотой внутри облака. Важно также, проходило ли облако над водоемами и какой рельеф местности был под ним.

Синоптик отметила, что 22 июля влажный воздух пришел в город с восточной стороны. В восточных районах выпало 5-10 мм осадков за час. Когда эти же облака прошли через центр Москвы и над рекой, они набрали еще больше влаги. Добравшись до Крылатского, где было на 2 градуса прохладнее, чем в центре, дождь усилился. Как итог — мощный тропический ливень.

«В Кунцеве и Крылатском за час выпало около 50 мм осадков, 5 ведер воды на каждый квадратный метр! Просто тропики», — рассказала Позднякова.

Ранее в Московском регионе из-за обильного дождя затопило терминал в аэропорту Домодедово, временно перестала работать «голубая» ветка метро, перекрывали несколько автодорог.