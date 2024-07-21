Синоптик Леус: дожди в столице закончатся в понедельник
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В предстоящий понедельник дожди в столице закончатся, воздух днем прогреется от плюс 21 до плюс 23 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своемTelegram-канале.
Солнечная и сухая погода задержится в городе до конца недели. В среде температура вырастет до плюс 28 градусов. В пятницу показания термометров вернутся к значениям начала недели.
Также регион покинут и «тропические» ночи, ночью температура воздуха составит до плюс 17 градусов.
Причиной практически ежедневных дождей в городе на этой недели стал малоподвижный циклон.