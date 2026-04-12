Швелидзе: в Подмосковье отметили четвертую годовщину проекта «Доброе дело»

В рамках празднования годовщины гуманитарного проекта «Доброе дело» участники объединения «Волонтеры Подмосковья» организовали тематическое мероприятие. На протяжении недели в каждом районе области был организован интенсивный сбор предметов первой необходимости для нуждающихся, об этом рассказала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

«Четыре года назад проект „Доброе дело“ начинался как региональная гуманитарная миссия, а сегодня это по-настоящему народное движение, которое живет благодаря неравнодушным сердцам. В этом году мы провели целую неделю сбора, чтобы каждый мог найти время и принести то, что действительно нужно бойцам СВО и мирным жителям», — сказала Швелидзе.

Жители Подмосковья доставляли в основные и организованные временные пункты приема предметы первой необходимости: теплую одежду и снаряжение, строительные инструменты, продовольствие, лекарственные препараты, гигиенические принадлежности, технику, источники энергоснабжения и портативные плитки.

Добровольцы в этот период самостоятельно изготавливали маскировочные сети, свечи для обогрева окопов, обереги в виде игрушек, а также писали письма с ободряющими словами.

Все поступившее было отсортировано активистами и направлено в областной логистический хаб, расположенный в Одинцово. Далее подготовленные грузы будут переправлены военнослужащим специальной военной операции и населению новых территорий.

О проекте

Гуманитарный проект «Доброе дело» стартовал в Московской области 12 апреля 2022 года. Ее авторами выступили учащиеся гимназии имени Е. М. Примакова, а патронаж над проектом взял губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

К движению присоединились учащиеся школ и вузов, активисты общественных объединений, предприниматели и многие другие жители области, объединенные желанием поддержать людей, оказавшихся в трудной ситуации.

Проект «Доброе дело» предполагает широкий спектр возможностей для участия, не сводясь лишь к отправке необходимых вещей в зону СВО. Любой желающий помочь может выбрать деятельность, которая соответствует его интересам и возможностям. Волонтеры предоставляют поддержку конкретным семьям участников специальной военной операции, проводят для их детей обучающие занятия, а также создают сети для маскировки, свечи для использования в условиях полевой жизни, обереги и наручные браслеты.

Также проект ежегодно проводит ставшие уже привычными акции, связанные с Днем защитника Отечества, Международным днем защиты детей, с началом нового учебного сезона и, естественно, с подготовкой праздничных посылок к Новогодним праздникам.

За четыре года существования программы участники из Московской области передали более 10,2 тысяч тонн различной помощи.

Об участниках

Проект вышел за пределы Подмосковья и продолжает расширять географию. Милена Тиханова является одной из волонтеров, которые занимаются адресным распределением поступающей помощи. С 2023 года она работает в Макеевке, где занимается встречей гуманитарных грузов из Подмосковья и их дальнейшей передачей нуждающимся.

«Быть частью „Доброго дела“ — значит быть мостиком между теми, кто помогает, и теми, кто принимает помощь. Я вижу, как каждая посылка находит своего адресата: кому-то это лекарства, кому-то — теплая одежда, а кому-то — просто весточка из дома. И в этом — главная ценность проекта: он учит нас не просто отдавать, а делать это с душой, с пониманием реальных потребностей людей», — рассказала Тиханова.

Волонтер Светлана Колтовских из Звездного городка относится к числу тех, чья помощь в рамках «Доброго дела» носит целевой характер. Она не ограничивается сбором необходимого, а самостоятельно передает поддержку военнослужащим в зоне боевых действий.

«Для меня „Доброе дело“ — это возможность посмотреть в глаза тем, кому ты помогаешь, услышать их „спасибо“. Когда видишь, как бойцы разбирают посылки, как мирные жители получают самое необходимое, понимаешь, что мы делаем общее дело», — поделилась Колтовская.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона их за добрые дела.

«Когда вы находите возможность помочь, это очень ценно и для самих семей, и для наших бойцов, которые находятся на передовой и беспокоятся за своих родных. Ребята, я хочу в вашем лице поблагодарить всю большую команду волонтеров Подмосковья, которые объединены одной общей идеей — творить добро. Не сомневаюсь, что каждый из вас испытывает в своем сердце прекрасное чувство, когда делает доброе дело. Потому и акция наша тоже называется „Доброе дело“, она <…> объединяет все больше неравнодушных людей», — отметил Воробьев.

