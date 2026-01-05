Швейцария заморозила все активы Мадуро и его окружения

Федеральный совет Швейцарии принял решение блокировать все активы президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а также людей из его ближайшего окружения, сообщает ТАСС .

В тексте правительства страны говорится, что в понедельник Федеральный совет принял решение заблокировать все активы Мадуро, находящиеся в Швейцарии. То же касается и счетов его окружения. Данное решение сразу же вступило в силу.

Данные меры Швейцарии направлены предотвращение вывода незаконно приобретенных активов за ее пределы.

Заморозка счетов затронет активы лиц, которые еще не подвергались санкциям в стране, и не коснется активов членов действующего венесуэльского правительства. Это дополнение к аналогичным ограничениям, которые введены в отношении Венесуэлы с 2018 года.

Президента Николаса Мадуро задержали американские спецназовцы из отряда «Дельта» и доставили в следственный изолятор Нью-Йорка. После задержания глава Белого дома заявил, что произошедшее с венесуэльским лидером «может произойти с каждым».

В понедельник вертолет с Мадуро приземлился около суда в Нью-Йорке. Потом задержанного главу государства проводили в микроавтобус.

