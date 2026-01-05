сегодня в 16:12

Вертолет с Мадуро приземлился около суда в Нью-Йорке

Вертолет, на борту которого находится президент Венесуэлы Николас Мадуро, приземлился у здания суда в Нью-Йорке, сообщает РИА Новости .

Как передает CNN, в понедельник там планируется провести судебное заседание.

После приземления президента Венесуэлы сопроводили в микроавтобус. Ожидается, что сейчас Мадуро направляется в суд

2 января президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о начале военной операции против Венесуэлы. 3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией.

Президента Николаса Мадуро задержали американские спецназовцы из отряда «Дельта» и доставили в следственный изолятор Нью-Йорка. После задержания глава Белого дома заявил, что произошедшее с венесуэльским лидером «может произойти с каждым».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.