Школы Серпухова обеспечат охраной на День знаний

В городском округе Серпухов осуществляется планомерная работа по подготовке к проведению массовых мероприятий, приуроченных ко Дню знаний и Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Этот вопрос глава Серпухова Алексей Шимко обсудил на заседании антитеррористической комиссии, сообщает пресс-служба администрации округа.

Ключевой вопрос повестки — готовность служб оперативного реагирования к скоординированным действиям в период проведения предстоящих мероприятий.

Первостепенное внимание уделили вопросу комплексной безопасности образовательных учреждений. На территории муниципалитета функционируют 113 объектов образования. Все они оснащены кнопками тревожной сигнализации и видеонаблюдением, каждый находится под контролем физической охраны. Из них:

56 объектов оборудованы системой контроля и управления доступом;

103 оснащены системой оповещения и управления эвакуацией.

1 сентября в 38 школах пройдут торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний. В них примут участие 25 184 обучающихся.

На территории округа на постоянной основе проводятся учебно-практические мероприятия. На встрече обсудили дополнительные меры для повышения готовности персонала и сотрудников охраны образовательных, культурных и спортивных учреждений к реагированию на угрозы террористических актов.

Важной темой заседания стало обсуждение мер по профилактике идеологии терроризма и неонацизма как в информационном пространстве, так и в молодежной среде. В рамках этой работы в округе регулярно проводятся тематические мероприятия: беседы, семинары, информационные часы, минуты памяти и лектории. На базе каждой общеобразовательной организации функционируют службы медиации, Штабы воспитательной работы, советы профилактики.

В этом году мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом, будут организованы в 19 образовательных учреждениях.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я прежде всего имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.