Школьные столовые Волоколамского округа обновили меню

Ассортимент блюд расширили как на завтрак, так и на обед. В утреннем меню появились блинчики с джемом и сгущенкой, а также хлопья с молоком и питьевые йогурты. Обед тоже стал разнообразнее — с мясом по-мексикански и свежей овощной тарелкой.

«Сегодня в Гимназии № 1 на обед был вермишелевый суп, запеканка картофельная с печенью и овощная тарелка со свеклой, морковью и соленым огурцом. Ребята могут проявить кулинарную фантазию и смешать все ингредиенты в салат, добавив немного масла, либо съесть что-то отдельно. Получается вкусно и полезно», — рассказала Наталья Козлова.

Благодаря губернаторскому проекту «Родительский контроль» проверить качество питания может каждый родитель. Для этого нужно зайти на портал «Моя школа», выбрать нужную вкладку и записаться на дегустацию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что питанию в школьных столовых уделяют повышенное внимание.

«Эта тема имеет принципиально важное значение», — сказал Воробьев.