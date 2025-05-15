Школьные лесничества Подмосковья примут участие в финале конкурса «Подрост»

сегодня в 09:31

Подмосковные школьные лесничества, чьи исследования прошли федеральный заочный отбор и получили высокие оценки экспертов, будут защищать честь региона в финале XXII Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост–2025». Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Анастасия Кормишина из Новощаповского школьного лесничества МОУ СОШ «Имена Победы» города Клина доложит первые результаты исследовательского проекта «Исследование популяций редких растений государственного природного заказника „Озеро Подтеребово“: состояние и риски».

Арсений Жильцов, обучающийся школьного лесничества «Родничок» МБОУ «Коробовский лицей городского округа Шатура» выступит с докладом «Динамика численности непарного шелкопряда в Коробовском участковом лесничестве Шатурского филиала ГКУ МО „Мособллес“ и меры защиты от него».

Ксения Соболева из школьного лесничества «Знатоки леса» МОУ «Гимназия „Новое поколение“» г. Электросталь представит предложения по снижению экологического риска от короеда-типографа для елового древостоя на примере участка территории г. о.

Презентация работ на финальном этапе конкурса пройдет 19 мая.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.