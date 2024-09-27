Школьное лесничество «Друзья леса» представит Подмосковье в Мордовии

В Республике Мордовия начал работу Первый межрегиональный экологический слет «Одна Экосистема — тысяча возможностей». Юных лесничих Подмосковья на слете в Саранске представляют воспитанники школьного лесничества «Друзья леса», организованного на базе средней общеобразовательной школы «Созвездие Вента» поселка Уваровка Можайского городского округа Арина Холодова и Андрей Касауцан. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Организаторы мероприятия — Общественная детская экологическая организация «Зеленый мир» и региональное отделение общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых».

Слет объединяет активных школьников и их педагогов-наставников в целях обмена опытом и активизации деятельности образовательных организаций в сфере воспитания у детей и молодежи гражданской ответственности за сохранение природной среды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.