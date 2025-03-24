Школьницам заплатят 100 тыс рублей за беременность и роды в Орловской области

Единовременную выплату в 100 тыс. рублей будут направлять беременным в Орловской области, обучающимся в колледжах, вузах и даже школе. Главное условие — нужно встать на учет по беременности. Так был изменен указ губернатора, документ выложен на сайте правительства региона.

В первоначальной версии выплату планировали выдавать только беременным в колледжах и вузах. На школьниц такие правила не распространялись.

25 февраля в Тверской области власти ввели единовременную выплату в размере 100 тыс. рублей для беременных студенток. Для получения денег им нужно встать на учет по беременности.

Аналогичную меру поддержки молодых матерей ввели во Владимирской области 12 февраля.