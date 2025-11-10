Школьница из Орехово-Зуева победила во Всероссийском конкурсе «Большая перемена»

С 1 по 5 ноября в Международном детском центре «Артек» проходил финал шестого сезона конкурса. Чтобы попасть в финал, школьники разрабатывали социально значимые проекты по 12 направлениям-«вызовам»: от экологии и спорта до науки и творчества.

Софья участвовала в конкурсе на протяжении четырех лет, и вот наступила долгожданная победа. «Вызов» «Открывай новое» связан с развитием образовательных технологий. В рамках направления участники размышляли на тему того, как может выглядеть современная школа, образовательный процесс, роли педагогов, учеников и родителей.

Все лауреаты конкурса получат денежные призы в размере до миллиона рублей, которые смогут потратить на образование или запуск стартапа.

А один из партнеров «Большой перемены» — Госкорпорация «Роскосмос» — в этом сезоне предоставляет победителям «вызова» «Открывай новое!» путевки на космодромы «Восточный» и «Байконур», а также во флагманские всероссийские детские лагеря «Смена», «Океан» и «Орленок».

