Школьники Воскресенска узнали о грантах и посмотрели фильм «Звон»

Встреча с участницей грантового проекта Росмолодежи прошла в молодежном центре «Олимпиец» в Воскресенске. Ученикам школы «Горизонт» рассказали о возможностях грантовой поддержки и показали документальный фильм о традиции колокольного звона, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В молодежном центре «Олимпиец» состоялась встреча учащихся МОУ СОШ «Горизонт» со студенткой Московского педагогического государственного университета Викторией Федосеевой. Она реализует документальный проект «Слышал звон — знаешь, чей он?» — фильм «Звон» — при поддержке Росмолодежь.Гранты.

Волонтеры центра рассказали школьникам о механизмах грантовой поддержки и подчеркнули, что конкурсы Росмолодежи помогают воплощать общественные инициативы. Виктория Федосеева поделилась личным опытом — от появления идеи и создания команды до получения государственной поддержки. Особое внимание она уделила теме сохранения культурного наследия.

Кульминацией встречи стал показ фильма «Звон», посвященного русской традиции колокольного звона. После просмотра школьники обсудили с автором технические особенности съемок и ее мотивацию. Организаторы отметили, что такие мероприятия развивают творческий потенциал молодежи и стимулируют участие в грантовых конкурсах.

«Для нас очень важно партнерство между культурой, спортом, малым бизнесом, всем тем, что приносит другое качество в парки, детские школы искусств, ДК. Хочется, чтобы в каждом городе нашего Подмосковья были люди, которые отдают свою душу, силу, стремление сделать местом притяжения тот или иной кружок или творческое занятие. Я хочу, чтобы такие встречи и такой обмен мнениями позволял каждому из нас расти. Учиться—всегда важно, всегда полезно», — заявил Воробьев.