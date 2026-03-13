Школьники Рузского округа посетили мебельное производство

Девятиклассники Рузской школы №3 12 марта побывали на мебельном производстве в Фабричном квартале в Рузе в рамках проекта «Билет в будущее». Профориентационные экскурсии для учащихся в округе проходят с декабря прошлого года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ученики познакомились с работой мебельного предприятия и увидели, как идеи дизайнеров и инженеров превращаются в готовую продукцию. Экскурсия стала частью профориентационной программы, которая помогает подросткам лучше понять современные производственные процессы.

С декабря школьники Рузского муниципального округа посещают ведущие предприятия. За это время они побывали на «Импэкс-Сервис» в Тучково, где выпускают пластмассовые изделия для упаковки, на заводе металлоизделий и на предприятии «Спецсантехника» в Рузе. Ребята знакомятся с работой специалистов, задают вопросы и получают представление о разных профессиях.

«В Рузской школе №3 стало доброй традицией знакомить учеников с реальным производством. Когда ребята непосредственно видят процесс создания вещей, которыми пользуются ежедневно, это производит на них большое впечатление. Нам бы хотелось, чтобы молодое поколение оставалось работать в округе. Предприятий у нас достаточно, и важно, что у ребят есть возможность побывать на них и сделать судьбоносный выбор», — отметил глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Экскурсии помогают школьникам определиться с будущей профессией и увидеть перспективы работы в родном округе.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.