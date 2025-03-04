Школьники Подмосковья написали региональную диагностическую работу

Более 82 тысяч учеников 9-х классов из 874 школ Московской области выполнили региональную диагностическую работу (РДР) по оценке функциональной грамотности. Это заключительный этап серии таких работ: ранее в январе и феврале их проходили семиклассники и восьмиклассники, сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.

РДР оценивает уровень математической, естественно-научной и читательской грамотности. В заданиях школьники продемонстрировали умение анализировать текст, аргументировать свою точку зрения, выполнять математические расчеты и предлагать решения реальных задач на основе знаний по биологии и химии.

Работа включала 15 заданий, на выполнение которых отводилось 120 минут. Работа считается выполненной при преодолении порога в 9 баллов (базовый уровень), максимальный результат — 24 балла. Тестирование проходило на бумажных бланках и онлайн. Проверка работ осуществляется независимыми экспертами через государственную информационную систему «ЕАИС ОКО».

Результаты станут известны не позднее 10 марта. Они помогут школам выявить пробелы в знаниях учеников и скорректировать образовательные программы, а также определить направления повышения квалификации педагогов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.