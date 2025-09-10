Школьники Подмосковья могут принять участие во Всероссийской олимпиаде по ИИ

Открыта регистрация на Всероссийскую олимпиаду по искусственному интеллекту для учащихся 8-11 классов. Участие в олимпиаде предоставляет уникальную возможность для школьников продемонстрировать свои знания и навыки в области ИИ, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Соревнование традиционно пройдет в три этапа, в ходе которых участники будут работать с наборами данных (датасетами), предоставленными партнерами мероприятия из числа IT-компаний, такими как VK, Т-Банк, «Авито» и РВБ (Объединенная компания Wildberries Russ).

Отборочный этап олимпиады состоится с 29 сентября по 4 октября, основной этап пройдет с 16 по 19 октября. Все состязания будут организованы на платформе All Cups.

Заключительный этап олимпиады пройдет в очном формате с 17 по 21 ноября. Финалисты встретятся с IT-специалистами, посетят ведущие технологические компании и примут участие в мастер-классах от экспертов в области данных и технологий ИИ. Победители и призеры олимпиады получат дополнительные баллы при поступлении в учебные заведения.

Зарегистрироваться на олимпиаду и узнать подробности можно на официальном сайте.

Всероссийская олимпиада по искусственному интеллекту проводится в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Организатор мероприятия — Минпросвещения России. Олимпиада организована при поддержке ассоциации «Альянс в сфере искусственного интеллекта», Банка России, ведущих высших учебных заведений и других технологических компаний России.

Уполномоченной организацией на проведение олимпиады является Государственный университет просвещения, технологическим партнером выступает компания VK.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.