Школьники Подмосковья могут поучаствовать в федеральном экологическом конкурсе

Три дня осталось до завершения приема заявок на участие во II федеральном конкурсе «Дети. Экология. Будущее», который организует АНО «Центр содействия природоохранным инициативам «Экология». Тема состязаний в 2025 году — «Защитники природы — защитники Отечества». Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

«Подмосковные школьники всегда отличались любовью к природе, стремлением защитить ее. При этом они подходят к экологической теме творчески, креативно, в чем мы не раз уже убеждались во время открытых уроков по экологии, праздников и фестивалей, которые организует министерство. Я призываю всех воспользоваться хорошим шансом в очередной раз продемонстрировать свои способности и идеи, время еще есть», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

В конкурсе участвуют юные художники — учащиеся 1-4 классов общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, воспитанники кадетских корпусов, детских домов, юнармейцы. Участникам предлагается представить тему конкурса «Защитники природы — защитники Отечества» в виде художественной работы.

До 15 мая рисунок необходимо отправить на электронный адрес организаторов: konkurs@forumeco.ru.

Первый этап конкурса: экспертиза, оценка и отбор работ оргкомитетом — с 16 по 26 мая. Второй этап — открытое голосование в социальных сетях — с 27 мая по 1 июня. Оглашение победителей пройдет с 2 по 4 июня, награждение — с 5 по 30 июня.

Работы победителей будут продемонстрированы на XVI международном форуме «Экология», который пройдет в Москве 5–6 июня.

Подробнее о конкурсе можно узнать по ссылке: https://forumeco.ru/conf2025/konkurs-2025/.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.