Школьники Красногорска прошли урок по пожарной безопасности 8 февраля

В доме культуры «Луч» в Красногорске 8 февраля прошел профилактический урок для школьников, посвященный пожарной безопасности. Занятие организовали сотрудники отдельного поста 227-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» и федеральной противопожарной службы.

Заместитель начальника части Александр Поздняков пояснил, что цель встречи — напомнить учащимся о правилах поведения в быту, которые помогают предотвратить чрезвычайные ситуации, а также сформировать культуру безопасности и познакомить подростков с профессией пожарного и спасателя.

Во время занятия специалисты рассказали школьникам о правилах пожарной безопасности, показали оборудование и технику, используемые в работе, продемонстрировали аварийно-спасательный инструмент и средства индивидуальной защиты. Огнеборцы объяснили, как происходит сбор и выезд по тревоге, какие задачи выполняет противопожарно-спасательная служба и какими навыками должен обладать пожарный.

Школьники активно задавали вопросы и узнали, что при возникновении нештатной ситуации необходимо звонить по номеру 112. Александр Поздняков отметил, что такие мероприятия способствуют профориентации молодежи и закреплению жизненно важных правил безопасности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — заявил Воробьев.